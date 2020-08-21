Seyhan ilçesinde devriye ekipleri tarafından dur ihtarına uymayan sürücü, yakalanarak emniyete götürüldü.

Adana’da Seyhan Devriye Ekipleri, şüphelendikleri 01 ACM 181 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

İhtara uyumayan otomobil kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucunda otomobil Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi 65033 sokak içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.





"SENCE PİŞMAN GİBİ BİR HALİM Mİ VAR"

Yakalanan sürücü İsa B., gazetecilerin polisten neden kaçtın?, pişman mısın? sorularına,” Ehliyetim yoktu kaçtım. Yapacak bir şey var mı. Sence pişman gibi bir halim mi var mı, sinemayı çok seviyorsunuz” diye pişkin cevaplar verdi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da polisten kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı VİDEO









