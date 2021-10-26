Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 3 kilometrelik kovalamaca sonrasında önü kesilerek kıskıvrak yakalandı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Şehit Bulvarı’nda asayiş uygulaması atan polis ekipleri, 01 EFM 02 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayan sürücü Mustafa Ç., kaçmaya başladı.

Yaklaşık 3 kilometre boyunca aynı bölgede trafik kurallarına hiçe sayarak kaçan Mustafa Ç., Toros Mahallesi’nin ara sokaklarında önü kesilerek yakalandı.

“BEN ADAM GİBİ ADAMIM”

Sürücü Mustafa Ç., polisin kendisine ‘siren çalıp megafonla uyardığımız halde neden durmadın’ sorusu üzerine “O sirenleri para ile satıyorlar. Kimlik gösterseydin dursaydım. Beni tanımıyorsunuz, beni bilmiyorsunuz, ben adam gibi adamım.” diyerek cevap verdi.

Otomobilde ve sürücüde asayiş yönünden suç unsuruna rastlanmazken sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlendi.

Adana’da polisten kaçan sürücü yakalandı ViDEO

4 BİN 665 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Mustafa Ç.’ye ehliyetsiz araç kullanma, ‘dur’ ihtarına uymama, ters yönden ilerleme ve kırmızı ışık ihlalinden toplam 4 bin 665 TL para cezası kesildi.

Mustafa Ç.’nin kullandığı otomobil ise bağlanarak emniyetin otoparkına çekildi.