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    Adana'da polisten kaçarken sinyalizasyon direğine çarpıp takla attılar

    Polis tarafından durdurulmak istenirken kaçan şüpheli, kaza yapınca yakayı ele verdi.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 07:34
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 09:04
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    Adana'da polisten kaçarken sinyalizasyon direğine çarpıp takla attılar

    Adana’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü ve yanındaki kadının içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

    Seyhan'da ekipler, devriye görevi yaptıkları sırada şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü Berat Ç., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı ve kovalamaca yaşandı.

    DİREĞE ÇARPIP TAKLA ATTILAR

    Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’na giren Berat Ç., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra takla attı.

    Araçtan çıkan Berat Ç. ve kadın arkadaşı, polisler tarafından yakalandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ayakta tedavi etti.

    Adana'da polisten kaçarken sinyalizasyon direğine çarpıp takla attılar VİDEO

    Adana da polisten kaçarken sinyalizasyon direğine çarpıp takla attılar #1

    DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANIYORDU

    Sürücünün, yapılan alkol testinden 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Berat Ç’nin ayrıca, dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi ve gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Adana da polisten kaçarken sinyalizasyon direğine çarpıp takla attılar #2

    Adana da polisten kaçarken sinyalizasyon direğine çarpıp takla attılar #3

    Adana da polisten kaçarken sinyalizasyon direğine çarpıp takla attılar #4


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