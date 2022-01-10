Polis tarafından durdurulmak istenirken kaçan şüpheli, kaza yapınca yakayı ele verdi.

Adana’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü ve yanındaki kadının içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

Seyhan'da ekipler, devriye görevi yaptıkları sırada şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü Berat Ç., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı ve kovalamaca yaşandı.

DİREĞE ÇARPIP TAKLA ATTILAR

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’na giren Berat Ç., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra takla attı.

Araçtan çıkan Berat Ç. ve kadın arkadaşı, polisler tarafından yakalandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ayakta tedavi etti.

Adana'da polisten kaçarken sinyalizasyon direğine çarpıp takla attılar VİDEO



DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANIYORDU

Sürücünün, yapılan alkol testinden 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi.

Berat Ç’nin ayrıca, dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi ve gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.