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    Adana'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yaptı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı.
    • AA
    • 13.12.2020 - 06:46
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    Adana'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yaptı

    Çevre yolunda sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında uygulama yapan polis ekiplerini gören, 48 BG 176 plakalı otomobil sürücüsü Selçuk Aksoy, ekiplerden kaçmaya çalışırken yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

    155 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

    Trafik polisleri yaptıkları kontrolde Aksoy'un 155 promil alkollü olduğunu tespit etti.

    Aksoy'un ehliyetine el konulurken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve alkollü araç kullanmaktan para cezası kesildi.

    Adana da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yaptı #1

    Adana da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü kaza yaptı #2

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