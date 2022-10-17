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    Adana'da polisten kaçan şahıslar kaza yaparak durdu

    Gece saatlerinde polis ekiplerinin radarına takılan şahıslar, kaçtıkları sırada duvara çarparak durdular. Ardından yaya olarak kaçmayı sürdüren 1 kişi de yakalanarak araçtaki 3 şahıs gözaltına alındı.
    • 17.10.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 09:31
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    Adana'da polisten kaçan şahıslar kaza yaparak durdu

    'Dur' ihtarına uymayan şahısları kaza durdurdu...

    Adana'da devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

    Ancak aracın içindeki şahıslar durmak yerine polisten kaçmayı tercih edince kovalamaca yaşandı.

    Duvara çarparak durdular

    Bir süre son sürat kaçan şüpheliler araçla marketin duvarına çarparak kaza yaptı.

    Arkadan gelen ekipler, silah çekip zanlıları etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bir kişi araçtan inip kaçmayı sürdürdü.

    Adana da polisten kaçan şahıslar kaza yaparak durdu #1

    3 şahıs yakalandı

    Polis de silahını çekip havaya ateş ederek zanlının peşinden koştu.

    Diğer polisler ise aracın içindekilere silah çekip etkisiz hale getirdi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

    Ekipler, kazadan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan H.Ç.'yi kovalamaca sonucu, sürücü F.M. ile M.T.'yi ise olay yerinde yakaladı.

    Adana da polisten kaçan şahıslar kaza yaparak durdu #2

    2 ruhsatsız tabanca bulundu

    Araçta ve şüphelilerin üst aramasında, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

    Öte yandan, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan şüphelilerden H.Ç.'nin mala zarar verme suçundan aranması bulunduğu tespit edildi.

    İHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için polis merkezine götürüldü.

    Adana da polisten kaçan şahıslar kaza yaparak durdu #3


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