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    Adana'da pompalı tüfekli kavga: 5 yaşındaki çocuk yaralandı

    Adana’da pompalı tüfeğin karıştığı kavgada sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki erkek çocuğu ağır yaralandı.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 03:59
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    Adana'da pompalı tüfekli kavga: 5 yaşındaki çocuk yaralandı

    Adana’da akşam saatlerinde Ahmet B., kimliği belirlenemeyen kişilerle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Ahmet B. pompalı tüfeğiyle hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladı.

    Kavga esnasında sokakta oynayan 5 yaşındaki bir çocuk pompalı tüfekten çıkan saçmalardan yaralandı.

    5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralanan çocuk, ailesi tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    ŞÜPHELİ SAHIŞI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Pompalı tüfekle çocuğu yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı.

    Şüpheli Ahmet B.’nin bir evin bahçesinde saklandığı ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

    Evde yapılan aramalarda şüpheliye rastlanmadı.

    Polisin Ahmet B.’yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

    Adana da pompalı tüfekli kavga: 5 yaşındaki çocuk yaralandı #1

    Adana da pompalı tüfekli kavga: 5 yaşındaki çocuk yaralandı #2

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