Adana'da poşet içerisinde bebek cesedi bulundu

Seyhan'da poşet içerisinde, tren yolunun kenarına bırakılmış yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Ray Sokak’ta yürüyen vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebeğin, kim tarafından bırakıldığı tespit edilemedi.

Ceset morga k aldırıldı

Bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.













