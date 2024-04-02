Adana'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi Adana’da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı. Denetimde ürünlerin son kullanma tarihleri ve ambalajları kontrol edildi.

İHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla Türkiye geneli Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi.

Denetimin Adana ayağında ise lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerleri ile kasap, şarküteri, bakkal, market, büfeler kontrol edildi.

Ekipler bayram öncesi denetime çıktı

Çukurova ilçesinde gıda işletmelerindeki denetimlere katılan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, gıda kontrol görevlileri ile birlikte girdiği işletmelerde tüketilen gıdaların hazırlaması, depolanması, ambalajlı ürünlerin yönetmeliklere göre uygunluğu başta olmak üzere farklı konuları inceleyerek işletme sahiplerinden bilgi aldı.

“Ramazan Bayramı’nı vatandaşlarımızın huzurla geçirmelerini istiyoruz”

Daha sonra gazetecilere konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, “Gıda ürünlerinin yapıldığı yerlerde gıda denetimlerini diğer aylara göre daha fazla arttırdık. Topluma güvenli gıdaya ulaşmaları için denetimlerini sürdürüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız zaman zaman her ay farklı sektörlerle ilgili denetimleri yaptık. Adana genelinde 30 binin üzerinde denetim yaptık. Ramazan Bayramı’nı vatandaşlarımızın huzurla geçirmelerini istiyoruz” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)