Restoran görünümlü bir bilardo salonunda yakalanan 20 kişiye 3 bin 180'er lira ceza verilirken yaşı küçük iki çocuk, ağabeylerini bulmaya geldiklerini söyledi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde polis, pandemi nedeniyle sadece paket servisi yapan restoranın arka kısmına çok sayıda kişinin girip çıktığı bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine restorana yaptığı baskında, ön tarafı restoran olan işletmenin arka tarafına merdivenle çıkılan yere bilardo salonu ve internet kafe açıldığını belirledi.

2'Sİ 12 YAŞINDA ÇIKTI

Polis ayrıca yaptığı baskında, pandemi nedeniyle kapalı olması gereken iş yerinin açık olduğunu ve içeresinde 2’si 12 yaşında 20 kişinin bilardo ve internette oyun oynadığını tespit etti.

Adana'da restoran görünümlü bilardo salonuna baskın VİDEO











AĞABEYLERİNİ ARAMAYA GELDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Polis, 20 kişiyi duvara yaslayıp kimlik kontrolü yaptıktan sonra pandemi nedeniyle 3 bin 180’er lira para cezası uyguladı. Polis işletmeyi de zabıtayı çağırarak kapattırdı.

Kafede bulunan iki yaşı küçük çocuk ise ağabeylerini aramaya geldiklerini söyledi.



