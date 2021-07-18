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    Adana’da restoran kurşun yağmuruna tutuldu

    Hafif ticari araç ile bir restoranın önüne gelen şahıslar, iş yerine kurşun yağdırdı. Olay sırasında iş yeri sahibi yaralandı, müşteriler saklanacak yer aradı.
    • DHA
    • 18.07.2021 - 10:22
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    Adana’da restoran kurşun yağmuruna tutuldu

    Adana’da 11 Temmuz saat 01.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan bir restorana hafif ticari araçla bir grup geldi.

    Tabancayla iş yerine kurşun yağdıran şahıslar, olayın ardından bölgeden kaçtı.

    Olay sırasında iş yerinin önünde bulunan restoran sahibi Fatih K. (38), karnından ve bacağından vuruldu.

    KAMERAYA YANSIDI

    Saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde şüphelilerine otomobil ile restorana yaklaşarak tabancayla kurşun yağdırdığı anlar yer aldı.

    SALDIRIYA TEPKİ VERMEDİ

    Saldırı anında restoran sahibi Fatih K.’nin yaralanınca sekerek, aracın arkasına sığındığı ve restoranda bulunan müşterilerin ise korkudan saklandığı görüldü.

    Olay anında kaldırımda ayakta duran birinin de silahlı saldırıya rağmen tepki vermeden olduğu yerde beklemesi dikkat çekti.

    Adana’da restoran kurşun yağmuruna tutuldu #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Fatih K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis, çalışma başlattı.

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    DAHA ÖNCE DE KURŞUNLANMIŞTI

    Saldırı düzenlenen restoranın daha önce de 15 Nisan ve 5 Mayıs'ta kurşunlanmış, saldırıları gerçekleştirilen Kasım B. ile Nusret K. yakalandıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

    Azmettirici olarak aranan Kemal G. ise bulunamamıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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