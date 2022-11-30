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    Adana'da restoran sahibi müşterisini öldürdü

    Müşterisiyle tartışan işletme sahibi, ruhsatsız pompalı av tüfeğiyle müşterisini karnından yaralayarak ölümüne sebep olarak tutuklandı.
    • 30.11.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 09:22
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    Adana'da restoran sahibi müşterisini öldürdü

    Adana'nın Pozantı ilçesinde, restorana giden Günay Karanfildağ ile işletme sahibi E.K. ve babası S.K. arasında nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, işletmenin mutfağından aldığı ruhsatsız pompalı av tüfeğiyle Karanfildağ'ı karnından yaraladı.

    Çevredekilerce Pozantı Devlet Hastanesi'ne götürülen Karanfildağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    2 şüpheli gözaltına alındı

    İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, işletme sahibi E.K. ile S.K'yi gözaltına aldı.

    İşletme sahibi tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    S.K., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Adana da restoran sahibi müşterisini öldürdü #1


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