Daha önce müşteri olarak gittikleri ve kovuldukları lokantaya tabanca, taş ve molotofkokteyle saldıran 3 şüpheli, tutuklandı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi’ndeki bir lokantaya giden Mehmet T. ile arkadaşları Mustafa T., Bakan S., Ramazan T. ve Ömer C. arasında tartışma çıktı.

MEKAN SAHİBİ MÜDAHALE ETTİ

Grubun tartışma sırasında masayı devirmesi üzerine, işletmeci Mehmet T. ile oğlu Cihan T. yanlarına gidip "Burada kavga olmaz" diyerek 5 kişinin lokantadan ayrılmalarını istedi.

Bunun üzerine lokanta işletmecileriyle grup arasında başlayan kavgada ağır yaralanan Ramazan T., hastaneye kaldırıldı.

Adana'da lokantaya silahlı ve molotofkokteylli saldırı ViDEO

İŞ YERİNE SALDIRDILAR

Kavganın ardından yüzlerini maske ve bezle gizleyen 4 şüpheli, gece saatlerinde otomobille iş yerine geldi. Zanlılardan ikisi tabancayla ateş ederek, diğerleri de taş ve tekme atarak iş yerine zarar verdi.

Bu saldırının ardından şüphelilerden biri, sabaha karşı dönüp elindeki 3 molotofkokteylini iş yerine attı. Güvenlik kamerasının kaydettiği olay sırasında zanlı, iş yerinden pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı.

Kaçmaya çalışan zanlı, bir süre sonra yere düşüp hareketsiz kaldı. Daha sonra şüpheli, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olay yerine yönelik tabanca, molotofkokteylli ve taşlı saldırıyı Mehmet T, Mustafa T, Bakan S, ve Ömer C'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekip, yaralı Mehmet T. ile arkadaşları Mustafa T., Bakan S., Ömer C. ve şüphelilerin kullandığı otomobili kiraladığı tespit edilen Nihat Ö.'yü yakaladı.

İş yeri sahibi Mehmet T. de ekiplerce gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız iki tabanca ve iki pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan olayda yaralanan Mehmet T. ile Mustafa T. ve Ömer C. tutuklandı, iş yeri sahibinin de arasında olduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.