DHA
Sabah saatlerinde Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Tuna Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, belediye işçilerinin rögara sinek ilacı sıktığı sırada, makinenin ateşleme sistemi, metan gazının alev almasına neden oldu.
Metan gazı alev aldı, rögar kapağı metrelerce yükseldi
Rögarın kapalı olması nedeniyle gaz sıkışınca patlama yaşandı.
Patlamanın etkisiyle rögar kapağı birkaç metre fırlarken, rögardan da alev çıktı.
Panik anları güvenlik kamerasında
Patlamanın şiddeti nedeniyle ilaçlama yapan işçi ile çevredekiler kısa süreli panik yaşadı.
Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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