Adana'da saçını tarayarak keşif yapan adam otomobilden para ve altın çaldı Otomobilin camına bakarak saçını tarayıp, keşif yapan bir hırsız aracın camını kırarak arka koltukta, içinde para ve altın bulunan poşeti çalmasının ardından güvenlik güçleri tarafından 12 defa hırsızlık yaptığı belirlenerek saklandığı adreste yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir hırsızın keşif tarzı görenleri hayrete düşürdü.

Alışveriş yapmak isteyen 28 yaşındaki Saffet Furkan D., otomobilini yol kenarına park edip, bölgeden ayrıldı.

Aracın yanına gelen 34 yaşındaki Rıdvan A., otomobilin camına bakarak saçını tarıyormuş gibi keşif yaptı.

Aracın yakınında bekleyen Rıdvan A., sokakta kimsenin olmadığı bir anda otomobilin arka camını taşla kırıp, uzaklaştı.

Altın kolye ve para çaldı

Bir süre sonra tekrar aracın yanına gelen Rıdvan A., eline geçirdiği poşetle, otomobilin arka koltuğundaki içinde altın kolye ile 1000 lira bulunan poşeti çalıp kaçtı.

O anlar kaydedildi

Öte yandan yaşanan anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Daha öncede aynı yöntemle hırsızlık yaptı

Otomobiline döndüğünde camın kırık olduğunu ve parasının çalındığını fark eden Saffet Furkan D.'nin ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin Rıdvan A. olduğunu ve 1 gün önce de aynı yöntemle Abdullah M.'nin (29) otomobilindeki 8 bin 500 dolar olan çantayı çaldığını saptadı.

12 defa hırsızlık yaptığı belirlendi

Rıdvan A.'nın farklı tarihlerde 7 iş yeri ve 4 otomobilden daha hırsızlık yaptığını tespit eden polis, şüpheliyi Seyhan ilçesinde, saklandığı adrese yapılan baskınla yakaladı.

Hırsızlık suçundan tutuklandı

Emniyete götürülen Rıdvan A., hakkındaki suçlamaları kabul ederken, Abdullah M.'nin otomobilinden çaldığı miktarın 8 bin 500 dolar değil, daha az miktarda olduğunu öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıdvan A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.