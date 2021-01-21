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    Adana'da şafak vakti torbacı operasyonu

    Özel Harekat polislerinin şafak vaktinde düzenlediği torbacı operasyonundan film gibi sahneler ortaya çıktı. Olayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.01.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 10:19
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    Adana'da şafak vakti torbacı operasyonu

    Emniyetin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

    Çalışmalar kapsamında ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 25 şüphelinin yakalanması için şafak vakti Adana Emniyet Müdürlüğü binasında toplandı.

    OPERASYON BAŞLATMA TALİMATI VERİLDİ

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü toplanan polislere torbacılara göz açtırmayacaklarını söyledi. Daha sonra ise müdür telsizden operasyonun başlaması için talimat verdi.

    Adana'da şafak vakti torbacı operasyonu VİDEO


    Adana da şafak vakti torbacı operasyonu #1

    HAVADAN VE KARADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Talimat üzerine başlayan operasyon havadan ve karadan görüntülendi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 350 polisle yapılan baskınlarda tek tek torbacıların evlerine girildi.

    Adana da şafak vakti torbacı operasyonu #2

    18 GÖZALTI

    Operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı. Ekipler evlerde narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramalarda 64 gram bonzai, 31 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 112 bin 500 adet boş makaron ele geçirildi.

    Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana da şafak vakti torbacı operasyonu #3

    Adana da şafak vakti torbacı operasyonu #4

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