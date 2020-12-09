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    Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

    Özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 09.12.2020 - 10:14
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 10:24
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    Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

    ÖZEL HAREKET DESTEKLİ OPERASYON

    Ekipler, çalışmalar kapsamında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle şafak operasyonu düzenledi.

    3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Belirlenen yerlerin kapılarını koçbaşı ile kırarak baskın düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu sırada bazı polisler, uzun namlulu silahlarla ve zırhlı araçlarla sokak girişlerinde önlem aldı.

    Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

    Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

    Adana da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı #1

    Adana da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı #2

    Adana da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı #3

    Adana da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı #4

    Adana da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı #5

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