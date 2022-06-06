Adana'da sağanak yağış sonrası heyelan

Pozantı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle toprak kaymasına neden olurken, bazı araçlar kısmen toprak altında kaldı.

Adana'ın Pozantı ilçesinde, akşam saatlerinde bastıran sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Yağlıtaş Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi.

Yol kapandı, bazı araçlar toprak altında kaldı

DHA'nın haberine göre; mahalleden ilçe merkezine giden yol, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapandı. Mahalledeki bahçelerde çalışan bazı vatandaşların araçları, kısmen toprak altında kalırken, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Pozantı Belediyesi'ne bağlı ekipler, yol açma ve toprak altında kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı.