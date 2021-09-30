Test sonucu pozitif çıkan hastaya ilaç götüren sağlık çalışanları, mahallelinin şiddetine uğradı. Şahıslar şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde görev yapan Diş Hekimi Mehmet Ali Mehmet, sağlık görevlisi Şule Kuşdemir ve şoför Hanifi Aslan, test sonucu pozitif çıkan 63 yaşındaki hastaya ilaç vermek için yaşadığı mahalleye gitti.

Mahallede yaşayan saldırganlar, sağlık çalışanlarını görünce bıçakla saldırarak darbetti.

Çevredekilerin olaya müdahale etmesi ile sağlık çalışanları tartışmadan uzaklaştırıldı.

SOLUĞU POLİS MERKEZİNDE ALDILAR

Olay yerinden ayrılan sağlıkçılar, polis merkezine giderek kendilerine saldıranlardan şikayetçi oldu.

İhbar üzerine ekipler, saldırganları tespit ederek gözaltına aldı.

Seyhan Devlet Hastanesi’nde sabaha kadar müşahede altında kalan çalışanlar, sağlık durumlarının iyi olması sebebiyle taburcu edildi.

Adana’da sağlık çalışanları darbedildi VİDEO









"ŞİDDET HİÇ DURMADI"

Saldırıyla ilgili konuşan Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, “Filyasyon ekibine saldıran veya öldürmeye çalışan kendini bilmezleri, aymaz adamları şiddetle kınıyoruz. Öte yandan koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı, yoğun bakım yataklarının dolduğu, birçok ilde sağlık çalışanlarının izinlerinin iptal edildiği ağustos ayında da şiddet hiç durmadı. Büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları, ağustos ayı boyunca 16 şiddet vakasıyla karşılaştı. 39 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda 36 sağlık çalışanı mağdur oldu.

Ağustos ayında önceki 2 aya göre şiddette artış yaşandığı görülmektedir. İlgili kurumların harekete geçmemesi, gerekli önlemlerin alınmaması, cezai müeyyidelerin yeterince uygulanmaması, maalesef her ay şiddetin boyutunun artmasına neden olmaktadır. Bu durum hem saldırganları cesaretlendirmekte hem de sağlık çalışanlarını derinden yaralamaktadır.” diye konuştu.

"GEREKİRSE BİZ DE DAYAK ATACAĞIZ"

Nennioğlu, sağlık çalışanlarının şiddete karşı olduğunu da belirterek, “Aslında biz Sağlık-Sen olarak şiddet yapılan her yere anında müdahale ediyoruz. O gün ben şehir dışındaydım ama bundan sonra bir ekip kurduk, gerekirse dayak atana biz de dayak atacağız. Ne diyorsunuz arkadaşlar. Olmaz böyle şey. Arkadaşlarımız her gün tehdit altında. Ne yazık ki bu durum her hal ve şartta akılda tutulmak ve gereği yapılmak yerine toplumda infial uyandıran bir şiddet olayıyla anlık olarak hatırlanmaktadır. Böyle olduğu için de şiddet konusunda kalıcı adımlar atılmamakta, sebep-sonuç ilişkileri göz ardı edilerek günü birlik tepkiler ortaya konmaktadır. Şiddetle mücadelede öncelikle bu yaklaşım tarzının değiştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde şiddet, maruz kalan fedakar sağlık çalışanlarının canını yakmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.



