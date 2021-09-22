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    Adana'da sahte çeklerle 37 milyonluk vurgun

    Sahte çek ve paravan şirketlerle piyasayı ve bir bankayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 22.09.2021 - 08:26
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    Adana'da sahte çeklerle 37 milyonluk vurgun

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, bir dolandırıcılık şebekesinin piyasaya sahte çek sürdüğünü, kişiler ve paravan şirketler üzerinden banka görevlileri ile hareket ederek çek karneleri aldığını, çekleri sahte cirolarla piyasaya sürerek bir bankayı ve piyasayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğrattığını tespit etti.

    Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu bankanın eski müdürü kadının da aralarında bulunduğu 22 kişi belirlendi.

    22 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

    Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Adreslerde yapılan baskınlar sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    Öte yandan, evlerde yapılan aramalar sonucu çok sayıda dokümana el konuldu.

    Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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