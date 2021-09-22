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Adana'da sahte çeklerle 37 milyonluk vurgun

Adana'da sahte çeklerle 37 milyonluk vurgun

Sahte çek ve paravan şirketlerle piyasayı ve bir bankayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğratan dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.