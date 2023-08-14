Adana'da sahte doktor operasyonu: 3 gözaltı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sahte doktorluk yaptığı öne sürülen şüphelinin adresinde yaptığı operasyonda tıbbı malzemeler ele geçirirken konuya ilişkin 3 şüpheli de gözaltına aldı.

İHA

Türkiye genelinde farklı sahte doktor vakalarını önüne geçilmek için denetimler devam ediyor.

Bu kez olayın adresi Adana'nın Seyhan ilçesi oldu.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, merkez 7 katlı iş yerine bazı şahısların tedavi amacıyla geldiğini belirledi.

Tıbbı malzemeler yakalandı

Baskın yapılan binada, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen aramada, 90 serum ile 300 iğne, anestezik ve bulantı önleyici 339 kutu ilaç, 259 enjektör, ultrason, mikroskop, şeker ölçüm gibi işlemler için kullanılan 8 tıbbi cihaz, 56 Kovid-19 ve gebelik testi, 390 kan tüpü, 21 bin 645 lira ve çeşitli tıbbı malzemeler ele geçirildi.

3 kişi gözaltına alındı

Operasyonda yakalanan doktor diploması olmayan 3 kişi hakkında, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma ve satma" ile "1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet" suçundan tahkikat başlatıldı. 3 şüpheli de gözaltına alındı.