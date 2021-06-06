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Adana’da sahte içki imalathanelerine operasyon

Adana’da sahte içki imalathanelerine operasyon

Polisin sahte içki imalathanesine dönüştürülen bazı ev ve iş yerlerine yaptığı baskınlarda 15 bin 104 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 44 bin 590 litre etil alkol ele geçirildi.