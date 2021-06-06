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- Adana’da sahte içki imalathanelerine operasyon
Adana’da sahte içki imalathanelerine operasyon
Polisin sahte içki imalathanesine dönüştürülen bazı ev ve iş yerlerine yaptığı baskınlarda 15 bin 104 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 44 bin 590 litre etil alkol ele geçirildi.
- DHA
- 06.06.2021 - 14:12
- Güncelleme : 06.06.2021 - 21:34
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Adreslere yapılan baskınlarda, 15 bin 104 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 44 bin 590 litre etil alkol, 6 bin 958 içki kiti, 63 litre içki aroması, çeşitli markalara ait 9 bin 500 şişe ve kapağı ele geçirildi.
Adana’da sahte içki imalathanelerine operasyon VİDEO
10 KİŞİYE GÖZALTI
Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.