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    Adana'da sahte içki üretilen eve operasyon

    Yüreğir'de belirlenen adrese yapılan baskında 4 bin 238 litre sahte içki ele geçirildi.
    • DHA
    • 03.11.2020 - 10:24
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 10:25
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    Adana'da sahte içki üretilen eve operasyon

    Türkiye'de sahte içki operasyonları devam ediyor.

    Son operasyonun adresi Adana oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine harekete geçti.

    4 BİN 238 SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

    Yüreğir'de imalathaneye dönüştürüldüğü belirlenen bir eve baskın yapıldı.

    Ekipler, 988 litresi satışa hazır halde olan toplam 4 bin 238 litre sahte içki, 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirdi.

    TUTUKLANDI

    Operasyonda gözaltına alınan H.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da sahte içki üretilen eve operasyon #1

    Adana da sahte içki üretilen eve operasyon #2

    Adana da sahte içki üretilen eve operasyon #3

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