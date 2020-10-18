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- Adana'da sahte içki ve kaçak puro ele geçirildi
Adana'da sahte içki ve kaçak puro ele geçirildi
- DHA
- 18.10.2020 - 10:16
- Güncelleme : 18.10.2020 - 10:16
Adana'da polis ekipleri, kaçak içki üretimi yapılan bir çiftlik evine operasyon düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine harekete geçti.
ÇİFTLİK EVİNDE SAHTE İÇKİ ÜRETİYORLARDI
Ekipler, Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte kaçak olarak içki üretildiği bilgisine ulaşınca operasyon düzenledi.
Çiftliğin bahçesinde bulunan depoda arama yapan ekipler, bin 55 litre sahte içki ele geçirdi.
Adana'da sahte içki ve kaçak puro ele geçirildi ViDEO
YOLU OTOBÜSÜNDEN KAÇAK PURO ÇIKTI
Öte yandan, polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında arama yapan ekipler, 2 bin 300 adet gümrük kaçağı puro ele geçirdi.
PİYASA DEĞERİ 215 BİN LİRA
Ele geçirilen sahte içki ve puroların piyasa değerinin 215 bin TL olduğu bildirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.