Polisin 3 ton sahte içki ele geçirdiği imalathanin duvarına yazılan 'Tükeniyoruz ama geleceğiz' ifadeleri dikkat çekti. Olayla ilgili, 2 zanlı gözaltına alındı.

Ülke genelinde sahte içkiye karşı güvenlik güçlerinin verdiği mücadeleler aralıksız sürüyor.

Emniyet, sahte içki üreticilerine karşı hız kesmeden operasyon düzenliyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği de sahte içki üreticilerine karşı operasyon düzenledi.

İKİ DEPO KİRALANDI

Ekipleri yaptığı çalışmalarda atıl durumda olan tarihi Cumhuriyet Fabrikası'nın, iki deposunun kiralanarak sahte içki imalathanesine çevrildiğini belirledi.

Adana'da sahte içki zanlıları duvara, 'Tükeniyoruz ama geleceğiz' yazdı VİDEO

3 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Polis yaptığı baskında iki sahte içki imalathanesi ortaya çıkarırken, 3 ton sahte içki 20 litre de kaçak etil alkol ele geçirdi.

Polis, imalathanenin ikisinde de bidonlar içinde içkiye dönüştürülmek üzere su içiresinde üzümler olduğunu, ocak ve damıtma sisteminin kurulduğunu belirledi.

2 GÖZALTI

Polis, malzemelere el koyarken olayla ilgili S.M.T. ile İ.S.’yi gözaltına aldı. Polis, bir zanlının ise kaçtığını belirledi.

"TÜKENİYORUZ AMA GELECEĞİZ"

Kaçan zanlının ise imalathanenin duvarına "Tükeniyoruz ama geleceğiz" yazması dikkat çekti.Sahte içkiler olay yerinde imha edildi.