Telefon dolandırıcılarına bir hafta boyunca bankadan çektiği ve evde bulunan 237 bin lirasını kaptıran yaşlı adam, bir hafta sonra da eşini kaybetti.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde yaşayan 87 yaşındaki Ferit Aydoğan, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü.

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "Kuyumcuda hırsızlık oldu, senin kimliğin de bu kuyumcuda bulundu." yalanıyla yaşlı adamın evindeki altın ve paraları istedi.

237 BİN LİRA DOLANDIRILDI

Söylenenlere inanan Ferit Aydoğan ise dolandırıcılara 237 bin lira para kaptırdı.

Adana'da sahte polislere 237 bin lira kaptırdı VİDEO

"155'İ ARATIP GÜVEN VERDİLER"

Hem ev telefonunu hem de cep telefonunu üzerinden arandığını, 155’i de kendilerine yönlendirip güven sağladıklarını anlatan Aydoğan, "Bana ilk telefon ettiklerinde nüfus kağıdım ile altın alındığını söylediler. ‘Bunların kim olduğunu çıkarmamız için senin bankaya gidip para çekmen gerekiyor ama telefonun açık kalsın kapatma’ dediler. 155 polis hattını arayacağımı söyledim, onlar da ‘arayabilirsiniz’ dediler. Ben de aradım karşıdaki kişi ‘oradaki polislerimize güvenebilirsiniz’ dedi." diye konuştu.

"BİR HAFTA BOYUNCA KANDIRDILAR"

Aydoğan, kendisini bir hafta boyunca dolandıran zanlıların karakola davet edip çay ikramında da bulunmak istediklerini anlatarak şöyle devam etti:

“İnanıp daha sonra bankaya gidip parayı çektim, bana eve git savcı bey istediğinde gelip senden alacağız dediler. Eve geldim başka para var mı dediler, 14 bin 500 lira var dedim. O gün gelmediler bir sonraki gün yine aradılar ve 39 bin lira daha çekmem gerektiğini söylediler. Bankaya gittim, bana dediler ki telefonun açık kalsın kimsenin haberi olmasın yoksa bütün emeklerimiz boşa gider. Hatta dediler ki, ‘bir gün karakola gelip çayımızı içersiniz’ o şekilde güven verdiler bana. Ben parayı çektiğimi söyleyince ‘hemen bir taksiye atla eve git diğer paralarla birlikte alacağız’ dediler. Onlar geldiler aşağıya, parayı siyah bir poşetin içine koydum götürüp verdim, sonrasında motorla gittiler."





"EŞİM İLE KIZIMIN PARALARI DA GİTTİ"

Aydoğan, bir gün sonra yine telefonla aranarak bankadaki eşinin ve kızının parasını istediklerini belirterek, “Bankadaki bu paradan nasıl haberleri oldu ona da çok şaşırdım. Bankaya gidip ‘25 bin euro çekeceksin’ dediler. O para çocuklarımın parası boynumu kesseniz de vermem dedim. ‘Amca sakin ol biz sizleri korumak için buradayız’ dediler. Daha sonra gidip aldım bankada bozdurdum." dedi.

"BİR HAFTA SONRA EŞİM VEFAT ETTİ"

Aydoğan, şüphelilerin daha sonra kendinisi arayıp, halini vaktini sorduklarını söyleyerek “Ailemle bütün birikimimiz gitti, Almanya’da şoförlük yapıyordum. Bu olaylar olurken eşim Fikriye hayattaydı, dolandırıldıktan 1 hafta sonra vefat etti. Polisler buradayken yine aradılar bu sefer polis, telefonu alıp kimsiniz deyince hemen kapattılar. Gece 23.30’da yine aradılar, çok teşekkür ederiz bize resmi polis göndermişsiniz dediler o anda bittim, yani dalga geçiyorlardı telefonu kapattım. Beni dolandırdınız Allah belanızı versin başka da bir şey diyemem.” diye konuştu.

OĞLU DEVREYE GİRDİ, ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yaşlı adamı bir süre sonra Almanya’daki oğlu aradı. Aydoğan oğluna, “Beni dinliyorlar oğlum.” dedi. Bunun üzerine Aydoğan’ın oğlu, şüphelenerek muhasebecisini arayıp polise gitmesini söyledi.

Muhasebeci hemen polise gidip şikayette bulundu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Polis yaptığı çalışmada, iki zanlının Aydoğan’ı dolandırdığını belirleyerek birini yakalayıp adliyeye sevk etti. Zanlı suçu yakalanamayan şahsa atınca, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.