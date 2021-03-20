Adana'da saklandıkları terasta yakalandılar

Polis, sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynatan ruhsatsız kahvehaneye baskın yaptı. Güvenlik kamerasından baskını görüp, terasa saklanan 37 kişi yakalanırken, hepsine ceza kesildi.

Adana’nın Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde bir kahvehanede sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde oyun oynandığı bilgisi üzerine Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri, adrese baskın yaptı.

Güvenlik kamerasıyla bina girişi ve merdiven dairesini izleyen kahvehanedekiler, baskın yapıldığını fark edince terasa kaçtı.

37 KİŞİ YAKALANDI, BİRİNİN ARANMASI ÇIKTI

Kahvehaneye girip, masa, sandalye ve oyun için kullanılan malzemeleri gören ekipler, içeride az kişinin bulunduğunu fark edince binada arama yaptı.

Yapılan aramada, baskın sırasında terasa saklanan şüpheliler yakalandı.

Kahvehane içi ve terasta toplam 37 kişiyi yakalanan ekipler, yapılan kimlik sorgusunda şüphelilerden birinin resmi belgede sahtecilik suçundan arandığını belirledi.

Adana'da kahvehane baskını İZLE

MÜHÜRLENDİ

37 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası kesilirken, aranması olan şüpheli ise 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ruhsatsız iş yeri ise Seyhan Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince mühürlendi.