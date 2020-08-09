Lüks araçla gelen 2 kişinin, sokak kenarında duran süs bitkisini çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahalllesi'nde perde imalatı yapan Bülent Sayılıkan, iş yerinin önüne saksıda 'sıkas' cinsi 2 süs bitkisi koydu.

Sabah iş yerini açtığı sırada bitkilerinden birinin yerinde olmadığını fark eden Sayılıkan, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

LÜKS ARAÇLA GELİP ÇALDILAR

Görüntülerde, kırmızı lüks bir otomobille sokağa gelen 2 şüphelinin bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra saksıyı aracın arka koltuğuna alarak gittiğini gördü.

Adana'da saksıdaki süs bitkisinin çalınma anı ViDEO

"400 BİN LİRALIK ARABAYLA GELİP BİTKİ ÇALIYORLAR"

Olay karşısında şaşırdığını söyleyen Sayılıkan, "Hırsızlık olaylarına alışkınız ancak, 300-400 bin liralık arabayla gelip saksıdaki bitkimizin çalınmasına ilk kez tanık olduk. Kendi büyüttüğümüz bir süs bitkisiydi. Görüntülerdeki son model kırmızı aracı görünce şok oldum. Bunu satsalar ne kadar para edecek, biz sokağımız güzelleşsin diye koymuştuk" dedi.

Sayılıkan, hırsızlar hakkında polise şikayetçi olacağını belirtti