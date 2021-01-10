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    Adana'da saldırıya uğrayan engelli kadının kızı bulundu

    Adana’da kayıp kızını ararken dövülüp saçı yolunan engelli kadın kızına kavuştu.
    • İHA
    • 10.01.2021 - 10:31
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 10:32
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    Adana'da saldırıya uğrayan engelli kadının kızı bulundu

    Adana'da 20 gün önce yurttan kaçan 14 yaşındaki Y.Y., annesi Derya Durukan ve polis tarafından her yerde aranırken geçen gün anne, kızının en son 16 yaşındaki Y.K. ve 17 yaşındaki E.K. isimli kız kardeşler ile görüldüğünü öğrendi.

    Bunun üzerine kızların oturduğu mahalleye giden bacağından engelli Derya Durukan, kapıya çıkan kız kardeşlere ve annelerine kızının nerede olduğunu sordu.

    KIZIMI KİME SATTINIZ DİYE SORDU

    Kız çocukları Y.Y.’nin nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Bunun üzerine engelli genç kadın, kızının iki kız tarafından Şakirpaşa’da bir erkeğe satıldığı bilgisi olduğunu, bunun doğru olup olmadığını sordu.

    Derya Durukan

    SAÇINI YOLDULAR

    Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmada Derya Durukan, 2 kız çocuğu ve anneleri Dilek D. tarafından darbedildi. Kız çocukları da kadının saçını yolup yere fırlattı.

    Derya Durukan

    KIZININ ARKADAŞI MESAJ ATTI

    Olayın medyada yer almasının ardından güvenlik güçleri küçük kızı aramayı yoğunlaştırdı. Bu sırada anne Derya Durukan’a kızının arkadaşı L.K. mesaj atarak, Y.Y.’nin adresini gönderdi.

    Kızını ararken saldırıya uğradı VİDEO

    YOLDA YÜRÜRKEN BULUNDU

    Anne de adresi polis ekiplerine bildirdi. Ekipler küçük kızı sokağa çıkma kısıtlamasında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yolda yürürken bulup Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü.

    Burada annesiyle buluşan küçük kız, ifadesinin alınmasının ardından yeniden yurda gönderildi.

    Derya Durukan

    "ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

    Anne Derya Durukan, kızının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Kızımı buldum. Kızımın bugüne kadar kim yanındaysa, kim irtibat haline geçtiyse şikayetçi olacağım. Soruşturma açtıracağım. Elimden geleni yapacağım, peşine düştüm. Kızımın arkasındayım. 20 gün boyunca çok kötü şeyler yaşadım. Bir darp olayım oldu geçen gün. Ben kızımın peşine düşüp kendi imkanlarımla da olsa buldum.” diye konuştu.

    Derya Durukan

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