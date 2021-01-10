Adana'da saldırıya uğrayan engelli kadının kızı bulundu

Adana’da kayıp kızını ararken dövülüp saçı yolunan engelli kadın kızına kavuştu.

Adana'da 20 gün önce yurttan kaçan 14 yaşındaki Y.Y., annesi Derya Durukan ve polis tarafından her yerde aranırken geçen gün anne, kızının en son 16 yaşındaki Y.K. ve 17 yaşındaki E.K. isimli kız kardeşler ile görüldüğünü öğrendi.

Bunun üzerine kızların oturduğu mahalleye giden bacağından engelli Derya Durukan, kapıya çıkan kız kardeşlere ve annelerine kızının nerede olduğunu sordu.

KIZIMI KİME SATTINIZ DİYE SORDU

Kız çocukları Y.Y.’nin nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Bunun üzerine engelli genç kadın, kızının iki kız tarafından Şakirpaşa’da bir erkeğe satıldığı bilgisi olduğunu, bunun doğru olup olmadığını sordu.

SAÇINI YOLDULAR

Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmada Derya Durukan, 2 kız çocuğu ve anneleri Dilek D. tarafından darbedildi. Kız çocukları da kadının saçını yolup yere fırlattı.

KIZININ ARKADAŞI MESAJ ATTI

Olayın medyada yer almasının ardından güvenlik güçleri küçük kızı aramayı yoğunlaştırdı. Bu sırada anne Derya Durukan’a kızının arkadaşı L.K. mesaj atarak, Y.Y.’nin adresini gönderdi.

Kızını ararken saldırıya uğradı VİDEO

YOLDA YÜRÜRKEN BULUNDU

Anne de adresi polis ekiplerine bildirdi. Ekipler küçük kızı sokağa çıkma kısıtlamasında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yolda yürürken bulup Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü.

Burada annesiyle buluşan küçük kız, ifadesinin alınmasının ardından yeniden yurda gönderildi.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Anne Derya Durukan, kızının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Kızımı buldum. Kızımın bugüne kadar kim yanındaysa, kim irtibat haline geçtiyse şikayetçi olacağım. Soruşturma açtıracağım. Elimden geleni yapacağım, peşine düştüm. Kızımın arkasındayım. 20 gün boyunca çok kötü şeyler yaşadım. Bir darp olayım oldu geçen gün. Ben kızımın peşine düşüp kendi imkanlarımla da olsa buldum.” diye konuştu.