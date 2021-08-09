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Adana’da şalgam imalathanesinde yangın
Dün akşam saatlerinde B.K. isimli şahsa ait şalgam imalathanesinin deposunda çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın anları kameraya yansıdı.
- İHA
- 09.08.2021 - 08:57
- Güncelleme : 09.08.2021 - 08:59
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi’nde bulunan B.K. isimli bir şahsa ait şalgam imalathanesinin ikinci katındaki deposunda, dün akşam saatlerinde yangın başladı.
Alevler kısa sürede büyüyerek deponun tamamını sardı.
Yangın anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin vaktinde müdahalesine rağmen, binayı komple saran yangını söndürmek zaman aldı.
Adana’da şalgam imalathanesinde yangın VİDEO
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın, yan taraftaki evlere sıçramadan söndürüldü.
Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, depo tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı