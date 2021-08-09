Euro
10.1661
0.11%
Dolar
8.6324
0.19%
Altın
484.36
-0.85%
Borsa
1.435
0%
Bitcoin
373.747
-2.17%
EXEN Coin
23.62
1.15%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Adana’da şalgam imalathanesinde yangın

    Dün akşam saatlerinde B.K. isimli şahsa ait şalgam imalathanesinin deposunda çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 09.08.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 08:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da şalgam imalathanesinde yangın

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi’nde bulunan B.K. isimli bir şahsa ait şalgam imalathanesinin ikinci katındaki deposunda, dün akşam saatlerinde yangın başladı.

    Alevler kısa sürede büyüyerek deponun tamamını sardı.

    Yangın anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Bölgeye sevk edilen ekiplerin vaktinde müdahalesine rağmen, binayı komple saran yangını söndürmek zaman aldı.

    Adana’da şalgam imalathanesinde yangın VİDEO

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangın, yan taraftaki evlere sıçramadan söndürüldü.

    Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, depo tamamen kullanılamaz hale geldi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı

    Adana’da şalgam imalathanesinde yangın #1

    Adana’da şalgam imalathanesinde yangın #2

    Adana’da şalgam imalathanesinde yangın #3

    Adana’da şalgam imalathanesinde yangın #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir