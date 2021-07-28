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Ankara’da saman yüklü kamyonda yangın

Ankara’da saman yüklü kamyonda yangın

Hasan K. idaresindeki saman yüklü kamyon, bir çiftliğe girerken elektrik direğini devirdi. Direğin devrilmesi ile hem kamyondaki samanlar hem yol kenarındaki barakalar alev aldı.