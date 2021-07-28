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    Ankara’da saman yüklü kamyonda yangın

    Hasan K. idaresindeki saman yüklü kamyon, bir çiftliğe girerken elektrik direğini devirdi. Direğin devrilmesi ile hem kamyondaki samanlar hem yol kenarındaki barakalar alev aldı.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 18:04
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 18:07
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    Ankara’da saman yüklü kamyonda yangın

    Ankara’nın Sincan ilçesinde seyir halinde olan Hasan K. yönetimindeki saman yüklü kamyon, Cimsit istikametinden Temelli istikametine gitmekteyken saman bırakmak için bir çiftliğe girmek istedi.

    Kamyondaki saman yükü, yol kenarında bulunan elektrik direğine değdi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Elektrik direğinin devrilmesiyle araçtaki saman ve yol kenarında bulunan çiftliğe ait barakalar yanmaya başladı.

    Alevler kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

    Yangın anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında, araçta ve çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

    Ankara’da saman yüklü kamyonda yangın VİDEO

    Ankara’da saman yüklü kamyonda yangın #1

    Ankara’da saman yüklü kamyonda yangın #2

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