1 buçuk sene önce aldığı eve yerleşemeyen Bekir Yükselay, tapu iptal davası açılmasıyla şok oldu. Evden çıkmayan kadın ise, “Kocam beni bıraktı gitti” diyerek imzanın zorla attırıldığını öne sürdü.

Adana’da 33 yaşındaki inşaat mühendisi Bekir Yükselay, 1 buçuk sene önce merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde Fadime ve Durmuş Bozkurt çiftinin evini satın almak istedi.

Taraflar 295 bin TL’ye anlaşınca Yükselay, paranın bir kısmını kredi çekip Bozkurt çiftiyle tapuya gitti.

Yükselay, çiftin imza atmasının ardından evi satın aldı.

“BİZ DE YENİ EV ALACAĞIZ 3-5 AY DAHA OTURALIM”

İddiaya göre, Fadime ve Durmuş Bozkurt çifti, “Biz de yeni ev alacağız. Sizlerle hemşehriyiz 3-5 ay daha oturalım.” dedi.

Bekir Yükselay da Bozkurt çiftinin bu teklifini kabul etti.

Adana'da, satın aldığı tapulu evine giremedi VİDEO



TAPU İPTAL DAVASI AÇILDI

Bu sırada kendisi kirada oturan ve kredi borcu ödeyen Yükselay, 5 ay sonra geldiğinde ise Durmuş Bozkurt’un eşini terk ettiğini öğrendi.

Tek kalan kadına biraz daha süre tanıyan Yükselay, aradan 1 yıl geçtiğinde ise kendisine gelen tapu iptal davasıyla şoke oldu.

Eve gidip, Fadime Bozkurt ile görüşen Yükselay, yaşlı kadının evden çıkmayacağını duyunca polise başvurdu.

Eve gelen polis ekipleriyse tapu iptal davası açıldığı için mahkeme sonucuna göre hareket edebileceklerini söyledi.

1 buçuk senedir kredi borcu ve kira ödeyen Bekir Yükselay, bir an önce evine kavuşmak istediğini belirtti.

“KREDİ BORCU ÖDÜYORUM, KİRA VERİYORUM”

Dün anne ve babasıyla satın aldığı eve giden Yükselay, tapulu evine giremediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Ne evimi ne de paramı geri veriyorlar. Tapu benim üzerime ama ne evden çıkıyor ne de kira veriyor. Bana evi satarken, ‘3-5 ay idare eder misiniz?’ dediler. Biz de insaniyet namına kabul ettik, kira sözleşmesi yaptık ama çıkmadılar evden. Üstüne gidip tapu iptal davası açtılar. Tapuda imza attılar, paralarını verdim. Aylık 3 bin lira kredi borcu ödüyorum, kira veriyorum ama onlar kira ödemeden oturuyorlar. Yetkililerden yardım bekliyorum, bu kadından bir an önce kurtulmak istiyorum."





“ÖLÜM TEHDİTLERİ SAVURDUKLARI İÇİN İMZAYI ATTIM”

Evde oturan Fadime Bozkurt ise evi sattıklarını kabul ederek, “Bu evi benim eşim sattı. Ben inkar etmiyorum. Bana imzayı zorla attırttılar. Şu an ev devletin, ne benim ne de onların. Benim kocamı bulsunlar. Ben de burada kadın başıma mağdurum. Benim kocam beni bıraktı gitti. Ben imza attım ama bana hep ölüm tehditleri savurdukları için imzayı attım. Ben imza atmak istemedim ama beni eşim zincirle dövdü.” diye konuştu. Konuşmaların ardından taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı.