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    Adana'da scooterli kıza ters yönde giden araç çarptı

    Ters yönde ilerleyen İbrahim E., scooterli Hatice Şener'e çarptı. Yaşanan kazada genç kız, hastaneye kaldırılıp taburcu olurken sürücü serbest bırakıldı. Kaza anları ise kameralara yansıdı.
    • 15.07.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 13:07
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    Adana'da scooterli kıza ters yönde giden araç çarptı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi üzerinde elektrikli scooter süren ve özel bir hastanede hemşirelik yapan 23 yaşındaki Hatice Şener, seyir halinde ilerliyordu.

    Tam o esnada İbrahim E. idaresindeki hafif ticari araç, sollama yaparken ters yöne doğru hızlı bir şekilde ilerleyerek Hatice Şener'e çaptı.

    Sürücü kaçtı

    Genç kız, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken sürücü de kaçtı.

    Adana'da scooterli kıza ters yönde giden araç çarptı


    Genç hemşire taburcu edildi

    Çevredeki vatandaşların ihbari üzerine durumun yaşandığı yere ekipler sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç hemşire, daha sonra taburcu edildi.

    Adana'da scooterli kıza ters yönde giden araç çarptı VİDEO

    Sürücü serbest bırakıldı

    İHA'nın haberine göre; sürücü ise Bağlar Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. İbrahim E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Adana da scooterli kıza ters yönde giden araç çarptı #1

    "Şu an kızım yarı yatalak durumda"

    Evde tedavisi devam eden genç kızın vücudunda birçok kırık ve çatlak olduğu, sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    60 yaşındaki baba Mehmet Akif Şener, sürücünün ehliyeti olmadığını da iddia ederek, "Bu caddenin yol hakkı azami 30 kilometre. Ancak o sürücü neredeyse 100 kilometre hızla gelerek kızıma çarpıyor. Kızımın vücudunda birçok kırık var. Şu an kızım yarı yatalak durumda." diye konuştu.

    Adana da scooterli kıza ters yönde giden araç çarptı #2

    "Kızım insanlara kendisini adamıştı"

    Kızının hemşire olduğunu ve hayallerinin yarım kaldığını anlatan baba Şener, "Kızım yakın zamana kadar özel bir hastanede kritik yoğun bakım hemşiresiydi. Her gün eve elleri mor geliyordu. ‘Baba bugün de bir insanı hayata döndürdüm’ diyerek sevinerek geliyordu.

    Daha sonra ameliyat hemşiresi olarak başka bir hastaneye geçti. Kızım insanlara kendisini adamıştı. Biz bu vatanın sevdalısıyız. Bir oğlum özel harekat polisi, bir oğlum jandarma uzman çavuş, bir kızım da hemşire." ifadelerini kullandı.

    Adana da scooterli kıza ters yönde giden araç çarptı #3

    Dilara Gül'e benzettiler

    Aynı kazanın benzerinin İstanbul’da da olduğunu ve o kazada 23 yaşında ölen Dilara Gül’ü kızına benzettiğini söyleyen Mehmet Akif Şener, "İstanbul’daki olan kazada ciğerim parçalandı. Benim kızımla yaşı, vücut ebatları aynı. Ben orada kızımı gördüm. O sürücü de genç kızımızı arabanın altına almıştı.

    Neden bir insanın canına bu kadar öldürmek için psikopatça hareket ediliyor onu anlayamıyorum. Bu insanlara frene basmayı öğretmek lazım. Bizim çiçeklerimizi kırdılar. 23 sene dile kolay.

    Onlar bizim çiçeklerimiz. 2 canavar bizim canlarımızı aldılar. Bunlar teröristtir. Bunlar da trafik terörüdür. Terörün başka bir türüdür." dedi.

    Şişli'deki scooter kazasının görüntüleri VİDEO ARŞİV


    Baba şikayetçi oldu

    İHA'nın haberine göre; öte yandan baba Mehmet Akif Şener, sürücünün tutuklanıp hak ettiği cezayı almasını istedi.

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