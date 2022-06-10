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Adana'da sele kapılıp dereye devrilen otomobil, metrelerce sürüklendi

Adana'da sele kapılıp dereye devrilen otomobil, metrelerce sürüklendi

Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde sel meydana gelirken, sularına kapılıp, dereye devrilen park halindeki bir otomobil ters dönüp, metrelerce sürüklendi.