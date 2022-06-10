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    Adana'da sele kapılıp dereye devrilen otomobil, metrelerce sürüklendi

    Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde sel meydana gelirken, sularına kapılıp, dereye devrilen park halindeki bir otomobil ters dönüp, metrelerce sürüklendi.
    • 10.06.2022 - 03:02
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    Adana'da sele kapılıp dereye devrilen otomobil, metrelerce sürüklendi

    Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Turgutlu Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi.

    Park halindeki araç dereye sürüklendi

    DHA'nın haberine göre; sel sularına kapılan park halindeki 01 R 4682 plakalı otomobil, yol kenarındaki dereye devrildi. Derede ters dönen otomobil, akıntıda yaklaşık 400 metre sürüklendi.

    Adana da sele kapılıp dereye devrilen otomobil, metrelerce sürüklendi #1

    Bahçeler hasar gördü

    Havanın kararması nedeniyle derede kalan otomobilin, gün ağarınca çıkarılacağı öğrenildi. Ayrıca, sel nedeniyle bazı bahçelerde hasar meydana geldiği bildirildi.

     

    Adana da sele kapılıp dereye devrilen otomobil, metrelerce sürüklendi #2


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