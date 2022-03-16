Adana'da şeref, namus çıkışı yapan kadın, tefecilikten tutuklandı

Tefecilik iddiasıyla gözaltına alınırken çekilmek istemediğini belirterek "Herkesin kendine göre bir şerefi, namusu var" diyen kadın, eşiyle birlikte tefecilikten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde tefecilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, maddi sıkıntıya düşen 52 kişiye faizle para verip, karşılığında teminatla senet ve çek alan, gününde ödeme yapmadıkları için de tehdit edip, haklarında icra takibi başlattırarak, 70 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye 9 Mart'ta operasyon düzenledi.

İFADESİ ALINAN 8 KİŞİ SERBEST

14 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden 8'i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KARI-KOCA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fikret Demirbaş, eşi Adile Demirtaş ve oğulları R.D., yakınları V.K. ile S.F. ise adliyeye sevk edildi. Sevk öncesi şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye gönderildi.

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"HERKESİN BİR ŞEREFİ, NAMUSU VAR"

Bu sırada Adile Demirbaş, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Herkesin bir şerefi, namusu var, çekmeyin" diyerek tepki gösterdi. Demirbaş çifti, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FAİZLE BORÇ VERİP EV BASTILAR

Demirbaş çiftinin, uzun süredir tefecilik yoluyla haksız kazanç sağladıkları, faizle borç verdikleri kişilerden tehdit yoluyla ve evlerini basarak geri ödeme aldıkları belirtildi.





















