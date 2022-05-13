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Adana'da serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren genç bulunamadı

Adana'da serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren genç bulunamadı

16 yaşındaki Ferhat Batur, serinlemek için girdiği Ceyhan Nehri'nde kayboldu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, talihsiz genci bulmak için arama çalışması başlattı.