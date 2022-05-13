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    Adana'da serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren genç bulunamadı

    16 yaşındaki Ferhat Batur, serinlemek için girdiği Ceyhan Nehri'nde kayboldu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, talihsiz genci bulmak için arama çalışması başlattı.
    • 13.05.2022 - 11:22
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    Adana'da serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren genç bulunamadı

    Tarım işçiliği yapan ve ailesiyle çilek toplamaya giden 16 yaşındaki Ferhat Batur, sıcaktan bunaldı.

    Sıcaktan bunalan Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Bölgede bulunan görgü tanıkları, Batur'un akıntıda yüzerek gözden kaybolduğunu söyledi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ferhat bulunamadı

    Çocuk bulunamayınca olay yerine Adana Su Altı Kurtarma Ekibi çağrıldı. Aile kendi imkanlarıyla sandalla arama çalışması yaptı.

    Dalgıçlar, çocuğun girdiği bölge ve çalı diplerinde arama çalışmalarını akşam saatlerine kadar sürdürdü. Ferhat’a ulaşılamazken, hava kararınca arama çalışmaları sonlandırıldı.

    Olay yerindeki Ferhat’ın babası Mehmet Şirin Batur’u dostları ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Arama çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

    Adana da serinlemek için Ceyhan Nehri ne giren genç bulunamadı #1

    Adana da serinlemek için Ceyhan Nehri ne giren genç bulunamadı #2

    Adana da serinlemek için Ceyhan Nehri ne giren genç bulunamadı #3

    Adana da serinlemek için Ceyhan Nehri ne giren genç bulunamadı #4


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