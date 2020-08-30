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- Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren kişi boğuldu
Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren kişi boğuldu
- İHA
- 30.08.2020 - 11:29
Adana’nın Seyhan ilçesi Camuzcu Mahallesi'nde Cumali Eskikanbur (40) arkadaşıyla birlikte gece serinlemek için sulama kanalına girdi.
İki arkadaş bir süre yüzdükten sonra Eskikanbur, boğulma tehlikesi atlattı.
Arkadaşının kurtarmaya çalıştığı Eskikanbur, suda kayboldu. Bunun üzerine dalgıç polislere haber verildi.
SU KESİLİNCE CESEDİ BULDULAR
Olay yerine gelen dalgıç polisler, yaptıkları aramada kaybolan Eskikanbur’u bulamadı. DSİ’ye de suyun kesilmesi için bilgi verildi. Suyun kesildiği kanalda dalgıç polisler sabah saatlerinde Eskikanbur’un cesedine ulaştı.
Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren kişi boğuldu VİDEO
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Eskikanbur’un arkadaşları ve yakınları cesedi görünce gözyaşlarına boğuldu. Yeğeninin “dayı” diye ağlaması herkesi duygulandırdı. Cumali Eskikanbur’un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.