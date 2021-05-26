Gelen silah sesi üzerine dışarı çıkan baba, 2 yaşındaki kızının vurulduğunu gördü. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi devam ederken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Şırnak’ta yaşayan ve belinde platin olan Reşit Ülker, 23 Mayıs günü eşi Rojin Ülker ve 3 çocuğuyla birlikte tedavi olmak için Adana’ya geldi.

Aile, tanıdıkları Emin Oygur’un merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evine yerleşti.

Saat 15.00 sıralarında dışarıdan silah sesi duyması üzerine dışarı çıkan baba, 2 yaşındaki kızının kanlar içinde yerde yattığını gördü.

HASTANEYE KALDIRILDI

2 yaşındaki Vildan Ülker, çevredekilerin yardımı ile Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Başından vurulduğu tespit edilen Vildan Ülker, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıyı motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği belirlendi.

Şahısların saldırının ardından olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Adana’da serseri kurşun 2 yaşındaki çocuğa isabet etti VİDEO

<br />

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ameliyata alınan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.