Adana'da sevgilisini önce öldürdü sonra kuyuya gömdü

Kadın cinayetinin adresi Adana oldu.
14 Şubat tarihinde Yumurtalık ilçesinde Yaşar B. ve İpek Akgül çifti, portakal bahçesinde buluştu.
İkilinin arasında çıkan tartışma kısa süre içinde hararetlendi.
Sevgilisini başından vurarak kuyuya gömdü
Hararetlenen tartışma sonrası Yaşar B., belinden çıkardığı tabancayla sevgilisini başından vurdu.
Şüpheli şahıs, kız arkadaşını öldürdükten sonra bir tarlada bulunan sulama kuyusuna gömdü.
Gözaltına alındı
Kız arkadaşını öldüren şüpheli Yaşar B., jandarmayı arayarak kendini ihbar etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Yaşar B.'yi gözaltına aldı.
Gömdüğü yeri gösterdi
Şüpheli, daha sonra ekiplere kız arkadaşını gömdüğü yeri gösterdi.
Öldürülen kızın cesedi çıkartılıp, yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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