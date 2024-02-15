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Adana'da sevgilisini önce öldürdü sonra kuyuya gömdü

Adana'da sevgilisini önce öldürdü sonra kuyuya gömdü Sevgilisini öldürüp sulama kuyusuna gömen şahıs, kendini jandarma ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.