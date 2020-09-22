Adana'da sevgilisinin bindiği aracı takip etti, vuruldu

Adana’da yaşayan Haydar O., kız arkadaşının bindiği otomobilin sürücüsü tarafından tabancayla vuruldu.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde 22 yaşındaki Haydar O., cadde üzerinde motosikletiyle seyir halindeyken kız arkadaşı B.H.D’yi bir otomobile binerken görüp, peşine düştü.

Otomobil sürücüsü 19 yaşındaki Adnan G., takip edildiğini anlayıp aracını yol kenarına çekip durdurdu.

TAKİP KAVGASI KANLI BİTTİ

Adnan G., otomobilin yanına gelen Haydar O.’ya, “Beni neden takip ediyorsun?” diye sorunca, ikili arasında kavga çıktı.

Adnan G., belinden çıkardığı tabancayla Haydar O.’ya ateş açtı. Haydar O. yere yığılırken, Adnan G. otomobiliyle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Haydar O., Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, otomobilin plakasından Adnan G.'yi tespit etti. Adnan G., saklandığı evde polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adnan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haydar O.’nun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.





