Adana'da sevgilisiyle kara çarşaf giydi, kocasının kuzenin altınlarını gasbetti

Sevgilisiyle birlikte kara çarşaf giyen kadın, kocasının kuzenin altınlarını çaldı. Suriyeli taklidi yaparak evine girildiğini söyleyen mağdur kadın, şahısların 'glu glu' diye ses çıkardığını söyledi.

5 Kasım günü saat 12.00 sıralarından Adana merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi.

Beytullah D. ile evli olan Filiz D. bir süre önce mahallerindeki bir emlakçıda çalışan Mahsun A. ile ilişki yaşamaya başladı.

İddiaya göre, Mahsun A., maddi sıkıntılar çektiği için sevgilisi Filiz D.’den borç istedi. Filiz D., bunun üzerine pandemi sürecinde çektiği 10 bin lira kredinin parasıyla aldığı altınları ve 3 adet bileziğini Mahsun A.’ya borç olarak verdi.

SEVGİLİSİNE VERDİĞİ BORCU İSTEDİ

Bir süre sonra eşi Beytullah D.’nin altınları sorması üzerine telaş yapan Filiz D., sevgilisi Mahsun A.’dan borcunu vermesini istedi.

Mahsun A. ise yeterli parasının olmadığını, borcu ödemeyeceğini belirtti. Filiz D. bunun üzerine Mahsun A.’ya eşinin kuzeni Tuğba Ç.’nin evinde altınlarının olduğunu ve o altınları çalarak sorunu çözebileceklerini söyledi.

Sevgilisiyle kara çarşaf giydi, kocasının kuzenin altınlarını gasbetti VİDEO



BİRLİKTE PLAN YAPTILAR

Plan yapan ikili tanınmamak için kara çarşaf giyerek Tuğba Ç.’nin evine gitti. Kadının kapıyı açmasının ardından zorla içeriye giren sevgililer, Tuğba Ç.’yi eşinin gömleğiyle bağlayıp üzerindeki altınları gasp ederek evden kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Altınları çalınan Tuğba Ç., durumu polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, yaptığı teknik takip sonucu şüphelilerin Filiz D. ve Mahsun A. olduğunu tespit ettikten sonra her ikisini de ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Filiz D. ve Mahsun A., burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan iki şüphelinin de ifadelerinde suçlarını kabul ettiği ve çaldıkları altının bir kısmını 28 bin lira karşılığında bir kuyumcuya sattıkları öğrenildi.

‘GULU GULU' DİYE BAĞIRIP, İÇERİYE GİRDİLER’

Evinin kapısını açtığında karşısına çıkan iki şüpheliyi kara çarşaf giydikleri için tanıyamadığını ve bir anda kendisine “gulu gulu” diye bağırmaya başladıklarını dile getiren Tuğba Ç., yaşadıklarından sonra korkudan hala uyuyamadığını dile getirdi.

Kapıyı kapatmaya çalışsa da ikilinin zorla eve girdiğini kaydeden kadın, “Beni yere yatırıp bağladılar. Üzerimde ne kadar altın varsa aldılar. Daha sonra yatak odasına götürdüler. Başka altın olup olmadığını sordular. Biri boğazıma bıçak dayayıp ‘ölmek istemiyorsan altınların yerini söyle’ dedi. Sesinden birinin erkek olduğunu anladım. Sonunda altın olmadığına ikna olup beni gardırobun içerisine koyup gittiler. Onlar gittikten sonra kendi çabalarımla dışarı çıkıp polise haber verdim.” diye konuştu.

"AKRABAMDAN BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMEZDİM"

Olayı gerçekleştirenlerden birinin akrabası Filiz D. olduğunu öğrenince hem şoke olduğunu hem de üzüntüsünün arttığını dile getiren Tuğba Ç., Filiz D.’nin olaydan bir gün önce kendisini ve eşini evlerine yemeğe çağırdığını ve gece geç saatlere kadar oturup sohbet ettiklerini söyledi.

Yaşadığı şoku atlatamadığını belirten Tuğba Ç., “35-40 bin lira değerinde bir altın çaldılar. 1 hafta önce evimin anahtarı kaybolmuştu, önemsememiştim. Böyle bir şey beklemiyordum. İşin içinde akrabam olması beni şaşırttı. Yabancı biri yerine burnumuzun dibindeki bir kişinin bunu yapması garip. Ölmediğime şükrediyorum.” dedi.