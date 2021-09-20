Adana’da, Seyhan Nehri’nden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Girne Köprüsü üzerinden geçen vatandaşlar, Seyhan Nehri’nde hareketsiz yatan bir kişi görünce, ekiplere haber verdi. Ekipler, sudan çıkarılan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana’nın Seyhan ilçesinde Girne Köprüsü'nden geçen vatandaşlar, bir kişinin Seyhan Nehri'nde hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti.

Durum, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yapılan kontroller neticesinde, sudan çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİK BULGUSUNA RASTLANMADI

Cansız bedenin üzerinde yapılan aramalarda, herhangi bir kimlik bulgusuna rastlanmadı.

Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.