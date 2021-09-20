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    Adana’da, Seyhan Nehri’nden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

    Girne Köprüsü üzerinden geçen vatandaşlar, Seyhan Nehri’nde hareketsiz yatan bir kişi görünce, ekiplere haber verdi. Ekipler, sudan çıkarılan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
    • AA
    • 20.09.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 10:02
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    Adana’da, Seyhan Nehri’nden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

    Adana’nın Seyhan ilçesinde Girne Köprüsü'nden geçen vatandaşlar, bir kişinin Seyhan Nehri'nde hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti.

    Durum, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    Yapılan kontroller neticesinde, sudan çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Adana’da, Seyhan Nehri’nden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı #1

    KİMLİK BULGUSUNA RASTLANMADI

    Cansız bedenin üzerinde yapılan aramalarda, herhangi bir kimlik bulgusuna rastlanmadı.

    Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    Adana’da, Seyhan Nehri’nden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı #2

    Adana’da, Seyhan Nehri’nden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı #3

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