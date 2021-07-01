Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıktı. İki vatandaş, yük taşımada kullandıkları atın bunaldığını fark etti. Vatandaşlar, atı serinletmek için nehir sularına götürdü.

Adana’da son bir haftadır etkili olan aşırı sıcak hava, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 37 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 55 civarında ölçüldü.

Hissedilen sıcaklık, nemin de etkisi ile 45 derece oldu.

Hayvanlar da sıcak havalardan olumsuz etkilendi.

SEYHAN NEHRİ’NE GÖTÜRÜLDÜ

Kentte ikamet eden iki vatandaş, yük taşımada kullandıkları atın sıcaktan bunaldığını fark etti.

At, serinlemesi için Seyhan Nehri’ne götürüldü.

KAMERAYA YANSIDI

Vatandaşlar, atı arabasından ayırarak bir süre nehirde gezdirdi.

Atın su içinde serinletildiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

Adana’da sıcaktan bunalan at, nehir sularında serinledi VİDEO

