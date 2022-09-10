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Adana'da sigara içmek isteyen sürücü, aracı yaktı

Adana'da sigara içmek isteyen sürücü, aracı yaktı

Yüreğir'de seyir halinde devam eden sürücü, sigara içmek isterken otomobilin ateş almasına neden oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.