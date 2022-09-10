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    Adana'da sigara içmek isteyen sürücü, aracı yaktı

    Yüreğir'de seyir halinde devam eden sürücü, sigara içmek isterken otomobilin ateş almasına neden oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
    • 10.09.2022 - 16:34
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    Adana'da sigara içmek isteyen sürücü, aracı yaktı

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde korkutulan bir olay yaşandı.

    Karataş Bulvarında seyir halindeki otomobil sürücüsü, sigarasını yaktı.

    Kısa bir süre içerisinde otomobilde sigaradan dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, hemen otomobili sağa çekip durdurarak indi.

    Sürücü yaralandı

    Bu sürede otomobil bir anda alev alınca sürücü, yaralandı.Etrafta bulunan vatandaşların, ihbarı üzerine  sağlık ekipleri geldi.

    Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

    Otomobil tamamen yandı

    Alev topuna dönen otomobil ise tamamen yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.

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