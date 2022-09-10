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- Adana'da sigara içmek isteyen sürücü, aracı yaktı
Adana'da sigara içmek isteyen sürücü, aracı yaktı
Yüreğir'de seyir halinde devam eden sürücü, sigara içmek isterken otomobilin ateş almasına neden oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
- 10.09.2022 - 16:34
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde korkutulan bir olay yaşandı.
Karataş Bulvarında seyir halindeki otomobil sürücüsü, sigarasını yaktı.
Kısa bir süre içerisinde otomobilde sigaradan dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, hemen otomobili sağa çekip durdurarak indi.
Sürücü yaralandı
Bu sürede otomobil bir anda alev alınca sürücü, yaralandı.Etrafta bulunan vatandaşların, ihbarı üzerine sağlık ekipleri geldi.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Otomobil tamamen yandı
Alev topuna dönen otomobil ise tamamen yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.