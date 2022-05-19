Boşandığı eşinin şiddetinden oğluyla Adana’ya gelen genç kadın, sığındığı ablası tarafından evden atıldı.

İzmir’de yaşayan G.B., 2019 yılında Mardin’de kendisini emlakçı olarak tanıtan F.A. (28) ile tanıştı. Bir süre görüşen çift, daha sonra evlilik kararı aldı.

Aynı sene evlenen çiftin, bu evlilikten M.A. isimli 1,5 yaşında bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Bir daha çocuğu olamayacak

Ancak iddiaya göre G.B., eşi F.A.’nın evlendikten sonra işsiz olduğunu öğrendi.

Sürekli tartışan çiftin evliliğinde G.B., eşinden hamilelik döneminde de şiddet gördü. Genç kadın, zorlu bir doğum gerçekleştirdi ve doktorlar bir daha çocuğunun olamayacağını söyledi.

Adana'da sığındığı ablası sokağa attı

Çocuğu doğduktan sonra boşandı

F.A., oğlu dünyaya geldikten sonra ise eşinden boşandı. Ancak çocukları küçük olduğu için genç kadın, bir süre daha eşiyle aynı evde kaldı. Bu sırada eşinden şiddet gören G.B., darp raporu alarak savcılığa da başvurdu ve F.A.’dan uzaklaştırma kararı aldı.

"Oğlum veya ben ses çıkartınca kalkıp beni döverdi"

Yaşadıklarını anlatan G.B., "3 yıl önce severek evlendiğim eşim evliliğimi kabusa, hayatımı cehenneme çevirdi. Daha yeni doğum yapmışken beni zorla boşanmaya götürdü. Sürekli şiddet gördüm ve hakarete maruz kaldım. En son da tamamen bizi terk etti, 'Al çocuğunu da git, ikiniz mezara girin' dedi." diye konuştu.

Hamileyken de darbedildiğini belirten G.B , "7 aylık hamileyken bayıldım ve hastaneye kaldırdılar beni. Vücuttaki kan oranım yüzde 3’e kadar düşmüştü. Bir süre hastanede kaldım ve zorlu bir de doğum gerçekleştirdim. Doktor bir daha anne olamayacağımı söyledi. Benim eşim çalışmıyordu. Gece sürekli telefonla oynar akşama kadar da yatardı. O uyurken eğer oğlum veya ben ses çıkartınca kalkıp beni döverdi." ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre; G.B., yaklaşık 2 ay önce Adana’da yaşayan ablası G.S.’nin yanına geldi. Ancak iddiaya göre abla G.S. de kardeşini 1 ay önce evden kovdu. Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bir ev kiralayan G.B., oğluyla beraber hayata tutunmaya çalışıyor.