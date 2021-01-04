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    Adana'da silah taşıyan araç, dur ihtarına uymadı

    Kiralık araçla silah taşıdıkları öne sürülen şahıslar, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheliler araçla kavşaktan döndüğü sırada kaza yapınca yakalandı.
    • DHA
    • 04.01.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 10:54
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    Adana'da silah taşıyan araç, dur ihtarına uymadı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi D-400 karayolu üzerinde polis, uygulama noktasında şüphelendiği 01 DOP 52 plakalı otomobili durdurmak istedi.

    Araç içerisindeki 3 kişi, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin yakalamak için peşine düştüğü araç, Şakirpaşa Havalimanı kavşağından döndüğü sırada, virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

    POLİSTEN KAÇTILAR

    Kazanın ardından şüpheliler, hurdaya dönen araçtan çıkarak koşmaya başladı. Polisten kaçan şüpheliler, evlerin ve iş yerlerinin damlarına çıkarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

    Adana da silah taşıyan araç, dur ihtarına uymadı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Bu sırada şüphelilerden Mustafa O., çıktığı iş yerinin çatısının çökmesi üzerine tentede asılı kaldı. Bunun üzerine ekipler, tentede asılı kalan Mustafa O.’yu yakalayarak gözaltına aldı.

    Adana da silah taşıyan araç, dur ihtarına uymadı #2

    MAHALLEDE POLİS ARAMA YAPTI

    Polisin anonsu üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip ile birlikte özel harekat polisleri de sevk edildi. Ekipler, uzun namlulu silahlarla bölgede güvenlik önlemi aldı. Mahalleyi ablukaya alarak arama yapan polis ekipleri, Mehmet Ö. ile ismi açıklanmayan diğer şüphelinin izine rastlayamadı.

    Şüphelilere ait araçta inceleme yapan polis, pompalı tüfek ve balistik yelek ele geçirdi. Gözaltına alınan Mustafa O.’nun düştüğü iş yerinden de Kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

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    KİRALIK ARAÇLA SİLAH ALMAYA GİTMİŞLER

    Gözaltına alınan Mustafa O.’nun, kiraladığı otomobille önce Mehmet Ö. ile ismi öğrenilemeyen diğer arkadaşını da alarak Tepebağ Mahallesi’ne gittiği öğrenildi.

    Şüphelilerin burada, ele geçirilen silahları aldıkları ve satmayı planladıkları öne sürüldü. Mustafa O. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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