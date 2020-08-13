Adana'da silahını temizleyen polis kendini vurdu

Adana'da silahını temizleyen polis kendini vurdu

Temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralanan polis memuru Harun T., hastanede tedaviye alındı.

Çukurova ilçesindeki Adana Polisevi’nde 26 yıllık polis memuru Harun T., temizlediği tabancasının iddiaya göre kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesini duyan lojmandaki diğer polislerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesini yapılan Harun T., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Harun T.'nin tedaviye alındığı hastaneye gelerek gözyaşı döken yakınlarını, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci teselli ederken, Harun T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.