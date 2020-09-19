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    Adana'da silahla vurulan kişi, yaralı halde karakola sığındı

    Adana'da husumetlisi tarafından tabancayla sırtından vurulduktan sonra yaralı halde motosiklete binip, 3 kilometre uzaklıktaki polis merkezine sığınan Sefa Artukaslan, hastaneye götürüldü.
    • DHA
    • 19.09.2020 - 04:32
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    Adana'da silahla vurulan kişi, yaralı halde karakola sığındı

     

    Adana merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde, husumetli oldukları öne sürülen Sefa Artukaslan(23) ve Samet Fırat İ., iddiaya göre yol üzerinde karşılaşıp, tartışmaya başladı.

    YARALI HALDE 3 KİLOMETRE YOL ALDI

    İki arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Samet Fırat İ. belindeki tabancayı çıkartıp, Artukaslan'a ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden birinin sırtına isabet ettiği Artukaslan, motosikletine binip, can havliyle olay yerinden uzaklaştı. Yaralı halde motosikleti kullanan Artukaslan, 3 kilometre uzaklıktaki Sarıçam Polis Merkezi'ne giderek, yardım istedi.

    Adana da silahla vurulan kişi, yaralı halde karakola sığındı #1

    KARAKOLDAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Ekiplerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine, polis merkezine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Artukaslan, tedaviye alındı.

    Olayın ardından kaçan şüpheli Samet Fırat İ.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

    Adana da silahla vurulan kişi, yaralı halde karakola sığındı #2

    Adana da silahla vurulan kişi, yaralı halde karakola sığındı #3

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