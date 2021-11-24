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    Adana’da silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü

    Apartman bahçesinde hareketsiz şekilde yatarken bulunan kadının silahla vurulduğu ortaya çıkarken polis, kimliğini tespit etmek için çalışmalarına başladı.
    • AA
    • 24.11.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 09:32
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    Adana’da silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde, apartman bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Güvenlik güçleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadın için olay yerine sağlık ekiplerinin sevkini istedi.

    SİLAHLA VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadın, Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada da müdahale edilen kadın, hayatını kaybetti.

    Yapılan kontrollerde kadının ateşli silahla vurulduğu tespit edildi.

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    UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

    Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kadının hareketsiz olarak bulunduğu apartmanın bodrumunda zaman zaman uyuşturucu madde kullanıldığını belirledi.

    Bunun üzerine bodrumda inceleme yapan ekipler, uyuşturucu alımında kullanılan malzemeler, ölen kadına ait olduğu değerlendirilen kan lekesi ve boş kovan buldu.

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    POLİS KİMLİĞİNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

    Polis ekipleri, ölen kadının kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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