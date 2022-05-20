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    Adana'da silahlı çatışma: 1 kişi başından vuruldu

    Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi, başından vurularak öldü.
    • 20.05.2022 - 02:46
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    Adana'da silahlı çatışma: 1 kişi başından vuruldu

    Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mesut Toprak ve karşı taraftaki kişi ve kişiler birbirlerine tabanca ile defalarca ateş açtı.

    Bir kişi başından vurularak can verdi

    İHA'nın haberine göre; açılan ateş sonucunda Mesut Toprak kafasından vuruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurulan Mesut Toprak’ın öldüğü belirledi. Mesut Toprak’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana da silahlı çatışma: 1 kişi başından vuruldu #1

    Polis olay yerinde çok sayıda farklı çaplarda boş kovan ve Mesut Toprak ait olduğu değerlendirilen tabanca buldu. Boş kovanlarda delil çalışması yapıldı.
    Olayı gerçekleştiren kişi ve kişilerin kimliği tespit etme çalışmaları devam ediyor.

    Adana da silahlı çatışma: 1 kişi başından vuruldu #2

    Adana da silahlı çatışma: 1 kişi başından vuruldu #3

    Adana da silahlı çatışma: 1 kişi başından vuruldu #4

    Adana da silahlı çatışma: 1 kişi başından vuruldu #5

    Adana da silahlı çatışma: 1 kişi başından vuruldu #6

    Adana da silahlı çatışma: 1 kişi başından vuruldu #7


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