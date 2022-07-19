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    Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

    Adana'da hırsızlık vakası sebebiyle meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ölürken 2 kişi ise yaralandı.
    • 19.07.2022 - 22:13
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    Adana'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

    Adana'da Kozan'a bağlı Bağözü Mahallesi'nde, ekili bahçeden harnup hırsızlığı yapan 3 kişiyi yakalayan bahçe sahipleri duruma müdahale etti.

    Sihalı çatışma yaşandı

    Burada yaşanan tartışma sonrasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Silahlı kavgada Muhammed Şahin (36), amca çocukları Kadir Kızıldağ (18 ) ve Kadir Kızıldağ yaralandı.

    Adana da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Olayı gerçekleştiren kişiler olay yerinden hızlı bir şekilde kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Adana da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı #2

    1 kişi hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, yaralılardan Muhammed Şahin (36) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının da tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı #3

    Adana da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı #4


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